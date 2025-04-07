В ВОЗ оценили поддержку пожилых людей

«Питерец.ру» сообщает, что глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России отметил высокий уровень работы СПб по поддержке людей старшего поколения. Это заявление было сделано в контексте обсуждения мер, направленных на улучшение качества жизни пожилых граждан.

В рамках встречи представители городских властей и офиса ВОЗ обсудили успешные практики и программы, реализованные в Петербурге для поддержки пожилых людей. Особое внимание было уделено вопросам здравоохранения, социального обеспечения и создания комфортной городской среды для старшего поколения.

По словам представителя ВОЗ, видно, что в СПб активно развиваются программы, направленные на поддержку людей пожилого возраста. Это включает в себя не только медицинские услуги, но и социальную адаптацию, организацию досуга и создание условий для активного долголетия.

Городские власти выразили благодарность за высокую оценку работы и заявили о намерении продолжать развивать существующие программы и внедрять новые инициативы для поддержки пожилых жителей Петербурга.

Это заявление стало еще одним подтверждением того, что СПб уделяет большое внимание вопросам социальной защиты и поддержки старшего поколения, стремясь создать комфортные условия для жизни пожилых граждан.