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Питерец.ру » Общество » Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских пенсионеров с Международным днем пожилых людей

Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских пенсионеров с Международным днем пожилых людей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Сергей Боярский: опыт старшего поколения — бесценный вклад в развитие общества

В Петербурге, городе с богатой историей и глубокими традициями, всегда царило особое уважение к старшему поколению. Их мудрость, опыт и истории, которые они хранят, – это бесценное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Это чувство глубокого почтения особенно ярко проявляется в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября.

В этот день депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский обратился к пенсионерам Северной столицы с теплыми словами поздравления. Он подчеркнул, что жители Петербурга помнят и ценят подвиги старшего поколения, их стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда и во всех последующих испытаниях. Боярский напомнил о том, что именно старшее поколение заложило основы единства и сплоченности народа, которые до сих пор служат опорой для нашей страны.

«Наши ветераны, блокадники, труженики тыла, ветераны труда – это люди, передавшие нам традиции мужества, стойкости, любви к Родине и Петербургу. Они хранят память о Великой Победе, о единстве и сплоченности нашего народа», — подчеркнул Сергей Боярский.

Важно отметить, что вопросы повышения качества жизни граждан пожилого возраста всегда были в центре внимания «Единой России», городского правительства и регионального парламента. Осознавая важность заботы о старшем поколении, «Единая Россия» реализует в Северной столице проект «Старшее поколение», направленный на создание условий для активного долголетия и увеличение продолжительности жизни пожилых людей.

В рамках этого проекта разрабатываются и внедряются различные программы, направленные на улучшение медицинского обслуживания, создание доступной инфраструктуры, организацию досуговых и образовательных мероприятий. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний, обеспечению комфортного проживания в преклонном возрасте, а также сохранению социальной активности и участию в общественной жизни.

Сергей Боярский пожелал петербуржцам старшего поколения крепкого здоровья, благополучия, счастья и сил для реализации своих планов. «Пусть рядом с вами всегда будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья», — добавил он.

В заключение хочется подчеркнуть, что уважение к старшему поколению является неотъемлемой частью культурных ценностей Петербурга. Помня о подвигах и достижениях предыдущих поколений, мы вдохновляемся их мудростью и стремимся создать благоприятные условия для активного и счастливого долголетия всех граждан города.

Источник: Единая Россия
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