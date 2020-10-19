Как быть здоровым человеком?

ента новостей

19:59
В Петербурге волонтеры разработают «дорожную карту» на 2021 год
17:35
Новый городской проект Recorder
17:29
В Доме детского творчества г. Тосно проведено очередное профилактическое мероприятие по пожарной безопасности со школьниками.
12:41
Пожар в Ленобласти унес жизнь человека
10:09
Штаб Трампа не уверен в победе
09:07
«Безмасочник» выплатит штраф
10:06
Коронавирус в офисе
09:12
Дельфинарий закроется?
19:56
Саженец за макулатуру – проект по озеленению города реализуется в Петербурге
14:36
Концерт к 100-летию Филармонии
13:00
На Петербургском нефтяном терминале потушили условный пожар
12:56
В период пандемии четвероногие друзья не остались без поддержки
12:54
Вечер памяти Сергея Васильева
11:17
В Ленобласти экипажи армейской авиации провели боевые стрельбы
11:14
Юнармейцы Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре
11:07
Ход реставрации Александровского дворца оценили эксперты Главгосэкспертизы
10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
10:46
Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре
10:38
Полицейские Петербурга обезвредили группу аферистов, обманывающих доверчивых пенсионеров
10:27
В Петербурге задержали аферисток обманувших 96-летнюю ветерана Великой Отечественной войны
10:21
Оркестры Санкт-Петербургского гарнизона примут участие в проекте «Марши наших побед»
10:17
Виртуальная фотовыставка «Медицина в Санкт-Петербурге: вызовы XX столетия »
10:10
Раскрыт еще один способ мошенничества
09:20
Петербург может лишиться Евро
12:42
Волонтеры начали работу в «красной» зоне временного госпиталя в «Ленэкспо»
12:34
Состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».
12:31
В маршрутках Петербурга подорожал проезд
12:17
В Ленобласти откроется выставка о русских «лафавьерцах»
12:15
Александр Беглов и руководитель Росстандарта обсудили развитие инфраструктуры качества
12:13
Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга получила «Знак качества»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Как быть здоровым человеком?

Как быть здоровым человеком?

0
41
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
В первую очередь важно тщательно следить за своим здоровьем.

В первую очередь важно тщательно следить за своим здоровьем. Обязательно нужно своевременно проходить необходимые обследования. Можно сделать все медицинские обследования в Санкт-Петербурге, для этого можно выбрать подходящее учреждение в каталоге. Также следует придерживаться важных критериев, которые позволят быть здоровым и успешным человеком.

Сбалансированное питание

Помимо полезных продуктов важно принимать пищу вовремя. Последний рацион пищи должен быть за 2 часа до сна. В течение дня следует утолять чувство голода легким перекусом, так как это поможет избежать риска переедания во время обеда или ужина. Порции пищи должны быть небольшими. В период всего дня нужно обязательно пить воду. Стакан воды после пробуждения дарит бодрость, а также запускает работу пищеварительной системы. Можно не придерживаться строгой диеты, но при этом сократить употребление нездоровой пищи.

Полноценный сон

Нельзя быть здоровым человеком, если лишать себя полноценного и здорового сна. Перед сном важно хорошо проветривать помещение, а кровать и подушка должна быть удобной. Количество сна у каждого человека разное, все зависит от индивидуальных особенностей организма и потребностей в отдыхе. Однако считается полезно спать не менее 6-7 часов. Также на продолжительность сна влияет образ жизни человека. Если в течение дня он устает, ему потребуется гораздо больше количества сна для того, чтобы выспаться.

Физическая активность

Человеку для поддержания здоровья важно ежедневно вести активный образ жизни. Необязательно проводить тяжелые тренировки, достаточно заниматься небольшим комплексом легких упражнений из гимнастики или организовывать активные пешие прогулки. Можно совмещать или выбрать тот вариант, который наиболее удобен в данном случае. Важно заниматься той физической активностью, которая приносит радость и хорошее самочувствие. Благодаря регулярной тренировке человек сможет не только укрепить все процессы организмы, которые отвечают за здоровье, но также у него появится возможность сбросить лишний вес или поддерживать его в норме.

Кроме того, следует внедрить в свою жизнь здоровые привычки. Рекомендуется составить свой режим дня для того, чтобы правильно организовать работу и отдых. Если предстоит ежедневно работать за компьютером, необходимо периодически проводить разминку, через определенное время разминать свои ноги и спину. Прогулка в течение 20 минут или легкая зарядка в положении стоя поможет вернуть работоспособность, а также избавит от усталости.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-01-2016, 11:17
Смешанное питание для кошек
24-07-2020, 10:14
Как правильно купать собаку
29-07-2020, 08:49
Когда возможен безопасный контакт с перенесшими COVID-19
21-12-2014, 23:32
Можно ли избежать простуды?
22-12-2016, 19:30
Подключение LED-ленты самостоятельно – 5 главных правил
5-02-2018, 20:27
Правильный выбор пляжной одежды

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
206
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
244
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
327
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
615
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх