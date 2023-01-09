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Питерец.ру » Общество » Расходы на ЗОЖ увеличили

Расходы на ЗОЖ увеличили

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62
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Петербуржцы стали больше тратить на здоровый образ жизни

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличились расходы на ЗОЖ. Примерно 20% жителей Петербурга стали тратить на это в пределах 6-15 тыс. руб. в месяц. Сюда входят расходы на тренировки, спортивный инвентарь, медпроцедуры и прочее. 14% опрошенных платят за это 30-100 тыс. руб.

Есть и те, кто предпочитает не тратить много денег. Однако такие люди все равно уделяют своему здоровью серьезное внимание. Многие петербуржцы прибегают к пешим прогулкам, а также соблюдают режим сна. Еще большое значение имеет минимальное употребление алкоголя и забота об улучшении здоровья.

Тема здорового образа жизни стала весьма популярной в последние годы. Многие люди пересмотрели свое отношение к данному вопросу, среди них и некоторые петербуржцы.

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