Расходы на ЗОЖ увеличили

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличились расходы на ЗОЖ. Примерно 20% жителей Петербурга стали тратить на это в пределах 6-15 тыс. руб. в месяц. Сюда входят расходы на тренировки, спортивный инвентарь, медпроцедуры и прочее. 14% опрошенных платят за это 30-100 тыс. руб.

Есть и те, кто предпочитает не тратить много денег. Однако такие люди все равно уделяют своему здоровью серьезное внимание. Многие петербуржцы прибегают к пешим прогулкам, а также соблюдают режим сна. Еще большое значение имеет минимальное употребление алкоголя и забота об улучшении здоровья.

Тема здорового образа жизни стала весьма популярной в последние годы. Многие люди пересмотрели свое отношение к данному вопросу, среди них и некоторые петербуржцы.