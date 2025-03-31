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Питерец.ру » Общество » «Мегафон» опроверг информацию об утечке данных

«Мегафон» опроверг информацию об утечке данных

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Оператор связи «Мегафон» заявил, что из входящих в него компаний «не было и нет» утечки информации.

Оператор связи «Мегафон» заявил, что из входящих в него компаний «не было и нет» утечки информации.

«Никакой утечки данных из периметра компаний „Мегафона“ не было и нет», — сообщили ТАСС в компании.

Telegram-канал «Утечки информации» ранее распространил часть текстового файла с информацией, предположительно, о сотрудниках «Мегафона». Данные актуальны на сентябрь 2024 года.

Утечки данных – одна из самых серьезных угроз для компаний, особенно в сфере телекоммуникаций, где обрабатываются огромные массивы конфиденциальной информации, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Даже если компания полностью исключает утечку, проверить подлинность опубликованных данных ей все же следует тщательно, включая анализ временных меток, структуры файлов и совпадение с реальными сведениями», - добавил депутат.

Этот случай еще раз подчеркивает необходимость проактивного подхода к защите данных.

«Компании должны не только регулярно проверять свою инфраструктуру на уязвимости, но и внедрять механизмы обнаружения утечек, обучать сотрудников кибергигиене и контролировать доступ к критически важным системам», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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