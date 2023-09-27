Выплату компенсаций жертвам утечек поддержали в правительстве

В правительстве поддержали инициативу о включении в законопроект об оборотных штрафах за утечки информации положения о возможности получения компенсаций в том случае, если ваши данные «утекли». Для провинившихся компаний это должно стать смягчающим обстоятельством при назначении административной ответственности.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала включение в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных положения о выплате компенсации пострадавшим пользователям. «В качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства в законопроекте следует предусмотреть возможность осуществления добровольной денежной компенсации операторами персональных данных предполагаемого вреда, нанесенного субъектам персональных данных, в связи с установлением факта неправомерной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных», – отмечается в тексте отзыва, выдержки из которого приводят «Ведомости».
Законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных был направлен в правительство в конце июля. Поправки в КоАП подразумевали штрафы за утечки до 3% годовой выручки, при этом не более 500 млн руб. При этом компенсация для пострадавших, как смягчающее обстоятельство, на тот момент не обсуждалась, сообщал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
В отзыве правительства также указывается на необходимость уточнения проектируемых административных штрафов «на предмет соразмерности и возможности исполнения такого наказания лицами, привлеченными к административной ответственности». Кроме того, в правительстве уверены, что ответственность должна дифференцироваться в зависимости от характера подвергшихся утечке данных и степени общественного вреда от утечки.
Как ранее поясняли в Роскомнадзоре, по предварительным планам система будет выстроена так, что сам оператор, у которого произошел инцидент с утечкой, будет уведомлять пользователей о случившемся через портал госуслуг, а также сразу предлагать соразмерную компенсацию. Если же утечка произошла на платформе, которой вы пользуетесь, но компания вас ни о чем не уведомила, можно также самостоятельно запросить у нее информацию о том, происходила ли утечка данных и обратиться за компенсацией.
Сумму компенсации должна определять сама компания, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Однако принципиальный момент заключается в том, чтобы предложенная компенсация устроила самого пользователя – отталкиваться в этом вопросе от того, насколько будет снижен оборотный штраф, компаниям не стоит.
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