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Питерец.ру » Общество » Пожилым людям помогут защититься от мошенников

Пожилым людям помогут защититься от мошенников

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
Власти Петербурга призвали граждан защитить своих пожилых родственников от действий мошенников

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб началась кампания для защиты пожилых граждан от действий мошенников. Пенсионерам Северной столицы расскажут, что нельзя разговаривать с незнакомцами по телефону и сообщать им свои личные сведения. Если поступает подозрительный звонок, нужно сразу же связаться с родными.

Пожилые люди могут быть напуганы или совершить необдуманные поступки после разговора с мошенниками. Поэтому важно, чтобы они могли обсудить ситуацию с теми, кому доверяют.

Губернатор Беглов отметил, что помощь в этом вопросе могут оказать близкие родственники. Благодаря их действиям, пожилые люди способны избежать обмана. Глава СПб призвал жителей города поговорить со своими старшими родственниками и объяснить им правила безопасности, позволяющие не попасться на уловки мошенников.

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