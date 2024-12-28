Пожилым людям помогут защититься от мошенников

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб началась кампания для защиты пожилых граждан от действий мошенников. Пенсионерам Северной столицы расскажут, что нельзя разговаривать с незнакомцами по телефону и сообщать им свои личные сведения. Если поступает подозрительный звонок, нужно сразу же связаться с родными.

Пожилые люди могут быть напуганы или совершить необдуманные поступки после разговора с мошенниками. Поэтому важно, чтобы они могли обсудить ситуацию с теми, кому доверяют.

Губернатор Беглов отметил, что помощь в этом вопросе могут оказать близкие родственники. Благодаря их действиям, пожилые люди способны избежать обмана. Глава СПб призвал жителей города поговорить со своими старшими родственниками и объяснить им правила безопасности, позволяющие не попасться на уловки мошенников.