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Питерец.ру » Происшествия » В Павловске пенсионерка передала мошенника 7,7 млн рублей

В Павловске пенсионерка передала мошенника 7,7 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку в Павловске

19 ноября 2023 года к полицейским Пушкинского района г. Санкт-Петербурга поступило заявление от 83-летней женщины, проживающей на Детскосельской улице в Павловске.

Пенсионерка сообщила о том, что 13 сентября 2023 года неизвестный злоумышленник позвонил ей и, используя хитрость, уговорил снять деньги с ее банковской карты и перевести их на так называемый «безопасный счет». В результате этого обмана, женщина передала курьеру огромную сумму - 2 миллиона 535 тысяч 422 рубля.

Однако, в октябре 2023 года пенсионерка снова получила звонок от неизвестного мошенника, который использовал аналогичную схему, убеждая ее продать свою квартиру и перевести полученные деньги на «безопасный» счет.

В результате этого нового обмана, потерпевшая передала курьеру 7 миллионов 760 тысяч рублей.

Следователи и полицейские немедленно приступили к проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание преступников, которые совершили эти мошеннические действия.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников.

Такие случаи мошенничества, связанные с обманом пожилых людей, являются серьезной проблемой в нашем обществе. Поэтому важно быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми по телефону или в сети Интернет. Никогда не следует раскрывать свои личные данные или банковскую информацию третьим лицам, особенно если эти люди вызывают подозрения. Пожилым людям также рекомендуется проконсультироваться с близкими или доверенными лицами перед принятием каких-либо финансовых решений. Образование и информированность о таких мошеннических схемах являются важными средствами защиты от подобных преступлений. Полиция и правоохранительные органы продолжают работу по предотвращению мошенничества и привлечению виновных к ответственности. Безопасность и защита граждан - наша общая задача, и мы должны совместными усилиями бороться с преступностью и обманом.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район мошенничество пенсионеры
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