В Ленобласти начинается весенняя просушка дорог

Из-за необходимости просушки дорожного покрытия на региональных трассах Ленинградской области введены временные ограничения на движение большегрузного транспорта.

Ограничение распространяется на автомобили, у которых нагрузка на ось превышает 5 тонн для асфальтированных дорог и 3 тонны для дорог с гравийным покрытием. Однако, это ограничение не касается пассажирских автобусов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, коммунальной техники, автомобилей, перевозящих грузы по гособоронзаказу, продукты питания, животных, лекарства, а также транспортных средств, задействованных в международных грузоперевозках, и некоторых других категорий.

Важно отметить, что участки автодорог «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (с 220-го по 263,456 километр) и «Лужицы – Первое Мая» (с 0-го по 4-й километр) не попадают под действие данного ограничения на просушку.