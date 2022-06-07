ента новостей

14:07
В Ленобласти иномарка сбила девочку на скутере
12:51
В Петербурге иномарка сбила девочку
12:43
В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате
12:27
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
12:24
В Петербурге задержали аферистку обманувшую пенсионера
12:18
В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщика
12:13
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров
09:15
Apple представляет iOS 16 с обновленным экраном блокировки и большими изменениями в iMessage
09:01
Сезон лагерей начался
08:27
Восстанавливаем Мариуполь
08:20
Японцы прагматичны
23:11
«Зенит» – чемпион Единой Лиги ВТБ: серия с ЦСКА выиграна со счёта 1–3
20:40
Депутаты обсудили отчеты об исполнении работ по капитальному ремонту
20:38
В Пулково «прилетели» ягуар по кличке Ричард и бенгальские макаки
20:36
Новые платные парковки в Петербурге сделают богаче Полякова и Кушнарева
16:57
В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП
15:37
В Петербурге в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель
15:27
Александр Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Темура Чхеидзе
15:22
Депутаты поддержали статус Георгиевской ленты, как символа воинской славы России
14:08
В Петербурге 17-летний пасынок ударил ножом отчима
13:38
В Петербурге мигрант ударил ножом соотечественника
13:31
Полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия
13:27
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли незаконное производство табачной продукции
13:23
Выставка «Русское»
13:20
Выставка «Конечная остановка»
13:06
В Петербурге велосипедист сбил 4-летнего мальчика
13:02
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей Санкт-Петербурга
12:17
Стихи нон-стоп: в Петербурге впервые пройдет поэтический ночной марафон
11:56
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 100 тыс. рублей
11:43
Массовая стрельба в нигерийской церкви унесла жизни десятков человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей.

«В связи с проведением Петербургского международного экономического форума и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 15 по 18 июня 2022 года с 8:00 до 19:00 будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вышеуказанные ограничения будут введены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты, информирующие водителей транспортных средств. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание, что период времени введения ограничения и протяжённость участка дороги были скорректированы решением рабочей группы по подготовке Санкт-Петербурга к проведению Петербургского международного экономического форума» - добавил Пузыревский.

Ранее введение ограничений планировалось в период с 7:00 до 22:00 на участке от транспортной развязки с Софийской улицей до развязки с Гостилицким шоссе, с 60-го по 104-й километр.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-10-2021, 19:23
На КАД полностью перекроют движение
22-04-2021, 16:11
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
26-08-2020, 13:17
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
14-04-2021, 13:26
На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
2-05-2020, 19:28
Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно
2-05-2022, 13:55
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 14:07
В Ленобласти иномарка сбила девочку на скутере
0
44
Сегодня, 12:51
В Петербурге иномарка сбила девочку
0
43
Сегодня, 12:43
В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате
0
94
Вчера, 16:57
В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП
Наверх