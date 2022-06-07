На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей.

«В связи с проведением Петербургского международного экономического форума и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 15 по 18 июня 2022 года с 8:00 до 19:00 будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вышеуказанные ограничения будут введены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты, информирующие водителей транспортных средств. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание, что период времени введения ограничения и протяжённость участка дороги были скорректированы решением рабочей группы по подготовке Санкт-Петербурга к проведению Петербургского международного экономического форума» - добавил Пузыревский.

Ранее введение ограничений планировалось в период с 7:00 до 22:00 на участке от транспортной развязки с Софийской улицей до развязки с Гостилицким шоссе, с 60-го по 104-й километр.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.