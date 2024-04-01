В Ленобласти ограничивают движение большегрузов

На региональных трассах Ленобласти до конца апреля вводится режим весенней просушки: нагрузка на ось грузовика на асфальте не может быть больше 5 тонн, на гравийных и грунтовых трассах — не больше 3 тонн на ось.

Контролируют проезд тяжелого транспорта передвижные посты весового контроля. В случае обнаружения перегруза машина эвакуируется на штрафстоянку, а владельцу выписывается штраф. Просушка областных трасс вводится ежегодно и призвана убрать из основания дорог влагу, накопленную после зимы. Протяженность сети региональных магистралей составляет порядка 9200 километров.

Весенние ограничения движения не распространяются в том числе:

— на международные перевозки грузов;

— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

— на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов;

— на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;

— на транспортные средства, используемые при транспортировании твердых коммунальных отходов;

— на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи,

— а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо-и теплоснабжения населенных пунктов Ленинградской области;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

— на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел и специальных жидкостей.