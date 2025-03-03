Из Петербурга отправился первый автобус до Мариуполя

Сегодня знаменательный день для транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и Мариуполем: с Автовокзала Санкт-Петербурга отправился первый автобус по новому межрегиональному маршруту № 8552. Это событие, подчеркнутое губернатором Александром Бегловым, является частью стратегии развития удобной и доступной транспортной инфраструктуры города, охватывающей как городские, так и междугородние маршруты. Запуск прямого автобусного сообщения с Мариуполем – это не просто удобство для пассажиров, но и важный шаг в укреплении связей между Северной столицей и вновь вошедшим в состав России городом-побратимом, обеспечивающий повышенную транспортную доступность для жителей Мариуполя и создающий новые возможности для экономического и культурного обмена.

Автобусы, осуществляющие рейсы по маршруту № 8552, представляют собой современные комфортабельные транспортные средства вместимостью 49 и 53 места. Они оснащены всем необходимым для комфортного путешествия продолжительностью 29 часов. В распоряжении пассажиров – регулируемые кресла с индивидуальными настройками, система климат-контроля, поддерживающая оптимальную температуру в салоне вне зависимости от погодных условий, индивидуальные розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и ноутбуков, а также холодильник для хранения продуктов и напитков. Просторный багажный отсек позволяет пассажирам взять с собой необходимое количество вещей. Безопасность пассажиров обеспечивается опытными водителями, прошедшими специальную подготовку, а также регулярным техническим обслуживанием автобусов.

Рейсы осуществляются по нечетным числам, отправление в 9:00 по московскому времени. Ближайшие отправления запланированы на 5, 7 и 9 марта. Билеты можно приобрести в кассах Автовокзала Санкт-Петербурга. Наличие прямого рейса без промежуточных остановок значительно сокращает время в пути и делает поездку более удобной. В будущем планируется увеличить частоту рейсов в зависимости от спроса пассажиров. Возможно, будут рассмотрены варианты запуска дополнительных рейсов в дневное и вечернее время, а также введение экспресс-рейсов с сокращенным временем в пути за счет оптимизации маршрута.