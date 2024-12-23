Запустили Витебскую развязку

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в СПб была открыта Витебская транспортная развязка, которая является неотъемлемой частью ЗСД города. Это событие знаменует собой важнейший этап развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

Губернатор Беглов выразил глубокую удовлетворенность завершением 1-го этапа строительства ШМСД, ключевым элементом которой и стала Витебская развязка. Он подчеркнул, что данный проект кардинально изменит транспортную ситуацию в городе, значительно улучшив условия передвижения для миллионов петербуржцев.

Развязка не просто соединит отдельные районы, а обеспечит полноценную интеграцию восточных окраин города с его центром, снизив нагрузку на городские улицы и повысив скорость транспортного сообщения.