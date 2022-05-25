Мариуполь – побратим

Между городами, относящимися к разным государствам, иногда устанавливаются особые отношения. Причины этого могут быть разными, такое взаимодействие, как правило, идет на пользу обоим сторонам.

«Питерец.ру» сообщает, что между Северной столицей РФ и донецким Мариуполем будут установлены побратимские отношения. Это совместное решение глав Петербурга, Мариуполя и ДНР.

Губернатор Беглов провел параллели между городами. В период ВОВ Ленинград пережил жесточайшую блокаду, а в наше время Мариуполь столкнулся с оккупацией. Эти события оставила серьезный след в жизни людей. Петербургский градоначальник заявил, что мы окажем помощь Мариуполю. Это коснется строительства, медицины и других сфер.