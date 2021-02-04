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Питерец.ру » Общество » Между Санкт-Петербургом и Минском открывается новый автобусный маршрут

Между Санкт-Петербургом и Минском открывается новый автобусный маршрут

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Опубликовал: Вадик Котов
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Lux Express
Lux Express Group объявляет об открытии нового прямого регулярного автобусного маршрута между Санкт-Петербургом и Минском

Lux Express Group объявляет об открытии нового прямого регулярного автобусного маршрута между Санкт-Петербургом и Минском. Он станет самым быстрым на этом направлении.

Беларусь стала четвертой страной, с которой перевозчик связал Санкт-Петербург прямым сообщением.

С 18 февраля ежедневно будет отправляться по одному рейсу из каждого города: с автобусного вокзала Санкт-Петербурга - в 23-30, с автовокзала Минска – в 23-00. Время в пути составит около 11 часов. Место пересечения границы - Долосцы-Юховичи.

На линию выйдут 56-местные автобусы Scania Irizar дочерних предприятий Lux Express Group, расположенных в России и Республике Беларусь. Их общий парк насчитывает 12 автобусов.

Промежуточные остановки на маршруте пока не предусмотрены перевозчиком. В будущем компания планирует изучить обратную связь от пассажиров и при необходимости добавить одну или две остановки на линии.

На данный момент воспользоваться новыми автобусными рейсами Lux Express могут только граждане России и Республики Беларусь, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями пока запрещены.

В салоне автобусов будут обеспечены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: бесконтактная регистрация на рейс, маски на входе, дезинфицирующие средства в передней и средней частях салона, проведение после каждого рейса уборки и дезинфекции контактных поверхностей, включая туалетную комнату. На первые четыре места для соблюдения дистанции между водителями и пассажирами билеты пока не доступны. Для пассажиров, желающих соблюдать социальную дистанцию, Lux Express предложит выкуп соседнего кресла за 50% от стоимости билета.

Автобусы первыми на российских линиях будут оснащены обновленной системой вентиляции. Lux Express вместе с испанским партнером Irizar создали программное обеспечение, которое увеличивает количество поступающего в салон автобуса свежего воздуха.

- Новый автобусный маршрут станет самым быстрым на линии между Санкт-Петербургом и Минском, - говорит генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. – Мы возвращаем на российский рынок наш продукт, где приоритетом всегда является комфорт пассажиров. Важным станет и удобное время отправления рейсов из каждого города. Возобновление автобусного сообщения с Санкт-Петербургом дает возможность вернуться к работе нашим водителям и мотивирует всю компанию на продолжение развития в сложное для международных путешествий время. Несмотря на действующие ограничения, мы надеемся на популярность маршрута среди тех граждан, у кого есть родственники в каждой из стран. Уверен, что к моменту открытия границ линия наберет популярность. А затем мы в довольно быстрые сроки сможем достичь здесь уровня загрузки, который до ковидной приостановки был у нас на маршрутах, связывающих Петербург с Таллином, Ригой и Хельсинки.

На маршруте будет действовать динамическое ценообразование при покупке билетов. Стандартная стоимость проезда в одну сторону составляет 1950 рублей, а самые первые покупатели на каждом рейсе смогут рассчитывать на цену в 1250 рублей. Билеты уже доступны в системе онлайн-продаж Lux Express, в кассах на автовокзалах в Санкт-Петербурге и Минске, и у уполномоченных агентов компании в России и Республике Беларусь.

Источник: Lux Express Group
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