Помогаем школам Мариуполя

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы продолжают помогать Мариуполю. В частности, это касается помощи школам. Петербург помог решить вопросы с реставрацией этих зданий и с началом учебного года.

Так что представителям Смольного удалось сдержать обещание, данное мариупольцам. Причем помощь продолжается до сих пор. Школам выделяют продукты, ребятам раздают булочки. Кстати, теперь их для всех будут давать бесплатно.

В некоторых школах Мариуполя было организовано бесплатное питание. Но оно предназначалось для льготников. Остальные ребята должны были приносить еду из дома. Теперь же все бесплатно смогут получать 100-граммовые булочки.

Напоминаем, что между Петербургом и Мариуполем установились побратимские отношения. В итоге петербуржцы участвуют в восстановлении этого города.