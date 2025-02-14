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Питерец.ру » Общество » Долгий брак могут начать оплачивать: в России выдвинули новое предложение

Долгий брак могут начать оплачивать: в России выдвинули новое предложение

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Государственной думе предложили ввести новую меру поддержки семей – выплачивать денежные премии за долгий брак

«Питерец.ру» сообщает, что в стране предложили ввести новую меру поддержки семей – выплачивать денежные премии парам, которые прожили в браке более 30 лет. Такую инициативу предложили депутаты Госдумы.

По их мнению, подобная мера позволит укрепить семейные ценности и уменьшить число разводов. Выплата станет дополнительным стимулом для пар, которые хотят сохранить свой брак на долгие годы. Сейчас в России уже существуют меры поддержки семей, такие как материнский капитал, ежемесячные выплаты на детей до трех лет и другие. 

Ранее в России уже предлагались программы поддержки семьям, но они касались в основном молодых пар. Введение новой премии может стать интересной инициативой, которая поможет укрепить семейные ценности в стране.

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