Отцовско-материнский капитал возможен?

Шутки про то, почему материнский капитал есть, а отцовского – нет, не воспринимались серьезно. По крайней мере, многие люди понимают, что мужчинам рассчитывать на такую меру социальной поддержки довольно сложно. Однако в закон о маткапитале внесли поправки. Теперь его можно будет получать и отцам, но только некоторым.

Мужчина должен быть единственным родителем ребенка, поскольку тот появился на свет от суррогатной матери. Еще одним условием является вступление в брак. Причем мужчина должен жениться, а супруга – усыновить его детей. Только после этого отец вправе рассчитывать на материнский капитал.

«Питерец.ру» отмечает, что поводом для изменения законодательства стал судебный прецедент. Мужчина, являющийся отцом двух девочек от суррогатной матери, обратился в суд для предоставления материнского капитала.