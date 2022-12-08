Петербургским семьям с тремя и более близнецами предлагают выплачивать по 3 миллиона рублей на покупку нового жилья

Фракция "Справедливая Россия – За Правду" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга (Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Александр Новиков) предлагает семьям, где одновременно родилось три и более ребенка, выплачивать по три миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов городского парламента.

Согласно законопроекту, единовременную выплату могут получить семьи при условии, что один или оба родителя являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге. По данным городского Комитета по социальной политике, количество семей, проживающих в Санкт-Петербурге, имеющих трех и более детей, рожденных одновременно одной матерью, в последние годы устойчиво растет. Так, в 2019 году было 6 таких семей, в 2020 год – 8; в 2021 году – 11. Для расчета бюджетных затрат на реализацию законопроекта его авторы предлагают взять за основу предоставление социальной поддержки 15 семьям с учетом возможной корректировки в последующие годы. В этом случае для реализации инициативы потребуется 45 млн рублей в год.

В пояснительной записке депутаты фракции "СРЗП" отмечают, что в соседнем 47-ом регионе аналогичные меры социальной поддержки уже предусмотрены «Социальным кодексом Ленинградской области» (ст. 3.8). По мнению авторов законопроекта, введение предлагаемой меры позволит также сделать очередной шаг для синхронизации мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Комментирует Марина Шишкина:

Мы считаем, что это очень небольшие траты для городского бюджета. Понимаем, что на три миллиона квартиру в Петербурге для большой семьи не купишь, но как мера софинансирования улучшения жилищных условий эта сумма значима.

При рождении даже одного ребенка семье необходимо больше места, что уж говорить о тройном или более пополнении. Необходимо добиваться того, чтобы пословица «в тесноте, да не в обиде» перестала быть актуальной для петербургских семей. Наша инициатива – шаг в этом направлении.