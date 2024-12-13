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Питерец.ру » Общество » Мошенники используют схему в Telegram

Мошенники используют схему в Telegram

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Появилась новая мошенническая схема, которую стали применять в Телеграмме

Мошенники вынуждены придумывать новые методы обмана граждан. К сожалению, идеи злоумышленников срабатывают, и доверчивые люди попадаются на их удочку. В числе жертв оказываются и жители Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что в Телеграмме появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники представляются сотрудниками «Яндекса» и предлагают подзаработать. Сначала человеку нужно просто поставить несколько лайков на товары интернет-магазина, после чего ему переводят деньги.

Далее злоумышленники предлагают продолжить работу. Если жертва попадается на крючок, и даются новые задания. Желающего заработать легкие деньги просят выкупить товар в интернет-магазине и перевести деньги на карту.

Человеку обещают деньги с процентами. Но в итоге он лишается этих средств – они поступают мошенникам.

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