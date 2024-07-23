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Питерец.ру » Общество » Мошенники выманили у петербурженки более 11 миллионов

Мошенники выманили у петербурженки более 11 миллионов

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45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
piter-news.net
Мошенники обманули жительницу Петербурга и завладели ее миллионами

Уж сколько раз твердили людям... Но, к сожалению, мошенникам по-прежнему удается втираться в доверие граждан и завладевать их деньгами. В числе пострадавших оказываются и жители Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что петербурженка отдала мошенникам более 11 млн. руб. Сначала этой жительнице Центрального р-на позвонили из поликлиники – сообщили о вспышке инфекционного заболевания и попросили продиктовать данные СНИЛС. Затем звонил другой человек, который представился работником ФСБ. Он сообщил, что звонок из «поликлиники» был от мошенников, и теперь те вошли в аккаунт гражданки на «Госуслугах».

Лже-фсбшник заверил доверчивую женщину, что мошенники пытаются оформить кредиты на нее и снять все деньги с ее счетов. Для предотвращения этого позвонивший убедил гражданку перевести свои средства на «безопасные» счета, а также самой взять кредит, чтобы помешать мошенникам, которых пока будут ловить.

Хитрая схема обмана сработала. Гражданка отправила свои деньги по неизвестному адресу и лишилась огромной суммы. Придя в себя, женщина обратилась в полицию.

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