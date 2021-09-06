Обманывают под видом сотрудников полиции

Желание нажиться за чужой счет вынуждает мошенников придумывать новые схемы. Причем злоумышленники становятся все более изобретательными. В последнее время широкое распространение получила схема с мошенничеством под видом полицейских.

Человек притворяется сотрудником полиции или силовых структур и обманным путем завладевает средствами доверчивых граждан. Бывает, что жертве звонит мошенник и угрожает убийством, если ему не переведут деньги.

После этого к потерпевшему приходит ложный полицейский, который занимается поисками бандита. Он просит жертву просят перевести деньги, чтобы удалось разоблачить преступника. Человек переводит деньги, но никакого разоблачения не происходит. Существуют и другие похожие схемы, в которых фигурирует полицейский.

«Питерец.ру» отмечает, что жертвами мошенников часто становятся пенсионеры. Но на удочку злоумышленников могут попасться любые люди. Так что гражданам нужно сохранять бдительность.