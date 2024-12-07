В СПб появятся электробусы «КАМАЗа»

Власти Северной столицы делают все возможное, чтобы в городе был современный транспорт. С этой целью приобретается и запускается необходимая техника. Так, в городе появится отечественный электробус «КАМАЗ».

Это модель с функцией ночной зарядки. В настоящий момент электробус проходит тестирование, причем уже наступила финальная стадия проверки. Начальные испытания этих машин прошли весной текущего года. Ожидается, что окончательное тестирование будет завершено в декабре.

По данным «Питерец.ру», электробус способен проезжать 240-330 км на одном заряде. КАМАЗ может перевозить до 85 пассажиров. В салоне предусмотрено электрическое отопление. Техника создавалась с учетом потребностей Петербурга.