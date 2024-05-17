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Питерец.ру » Экономика » Представили новый электробус

Представили новый электробус

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге был показан новый электробус «Генерал»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице показали новый электробус. Это обновленная модель «Генерала», которая будет использоваться в городских маршрутах. Такая техника была представлена накануне на фестивале «ТранспортФест», который проходит в СПб.

«Генерал» способен работать автономно, он заряжается от сетей трамвая и троллейбуса. Большинство этих машин производят в Саратовской обл. (в городе Энгельс). По словам производителя, это современный и экономичный вид транспорта, который может использоваться в течение 20 лет.

В Петербурге имеются самые большие электротранспортные мощности, поэтому сюда поставляется лучшая техника. Электробусы «Генерал» входят в число этих современных машин.

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