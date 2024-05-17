Представили новый электробус

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице показали новый электробус. Это обновленная модель «Генерала», которая будет использоваться в городских маршрутах. Такая техника была представлена накануне на фестивале «ТранспортФест», который проходит в СПб.

«Генерал» способен работать автономно, он заряжается от сетей трамвая и троллейбуса. Большинство этих машин производят в Саратовской обл. (в городе Энгельс). По словам производителя, это современный и экономичный вид транспорта, который может использоваться в течение 20 лет.

В Петербурге имеются самые большие электротранспортные мощности, поэтому сюда поставляется лучшая техника. Электробусы «Генерал» входят в число этих современных машин.