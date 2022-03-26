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Питерец.ру » Общество » Как изменится городской транспорт

Как изменится городской транспорт

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
С апреля в транспортной системе Петербурга будут изменения

«Питерец.ру» сообщает, что через несколько дней в Северной столице начнет действовать новая модель городского транспорта. Переход на эту систему произойдет уже с 1 апреля. Эту новость уже озвучили ранее, но она несколько забылась в свете последних событий.

В городе на Неве появятся новые современные автобусы. Это техника, работающая на экологичном топливе. Оплата в таких автобусах будет приниматься безналичным способом. Так что жители Северной столицы могут применять банковские карты Visa, Мастеркард и Мир, а также использовать «Подорожник» или «Единую карту петербуржца».

При этом на картах обязательно должен быть специальный чип. В автобусах также можно будет ездить по QR-билетам. Всего в Петербурге будет 2800 таких автобусов. Эта техника работает на сжиженном газе, что позволит свести к минимуму количество выбросов в окружающую среду.

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