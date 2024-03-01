ента новостей

13:31
Полицейские задержали пятерых налетчиков на квартиру в Мурино
13:20
В Пушкине поймали подозреваемую в грабеже
13:15
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам около 17 млн рублей
13:10
В Невском районе ограбили ломбард
13:06
Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности
13:01
В Петербурге мужчина убил свою сестру
12:54
Испытывают новый электробус
10:57
19 бойцов Ленинградского полка вступили в «Единую Россию»
01:35
Поражением в Альметьевске завершило сезон – 2023/2024 в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»
13:46
«Единая карта петербуржца» представила новый сервис - «Гражданский контроль»
13:35
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года»
13:25
В СПбГУ открыли Турецкий кабинет
13:10
Как запрет рекламы у иноагентов ударит по их доходам и скажется ли на рынке рекламы в РФ?
13:00
В Сосновом Бору подростки с водяным пистолетом требовали деньги у продавца шавермы
12:36
В Ленобласти задержали подростков, совершившие кражу из храма в деревне Торошковичи
12:31
В Красносельском районе мужчина отобрал у знакомой мобильный телефон
10:08
Эстонцы задолжали за воду
09:39
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из «пневматики» в центре города
09:29
Куда едут 8 марта?
09:25
Жителя Колпино, катавшегося по Дворцовой площади, арестовали на 5 суток
01:46
Первый матч серии плей-офф между СКА и нижегородским «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 1 марта
21:04
Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж»
20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
15:48
Что с деловым туризмом?
15:14
Ритейлер развивает фастфуд
13:01
В Мурино неадекватный посетитель "Вкусно и точка" устроил дебош
12:48
В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера
12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:27
Полицейские задержали 39-летнюю курьера мошенников, обманувшую пенсионеров в Калининском районе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Испытывают новый электробус

Испытывают новый электробус

0
39
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
В Северной столице проводят испытания новой модели электробуса

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб проходят испытания нового электрического автобуса. Это электробус, который оснащен функцией ночной зарядки. Такая техника будет ездить по маршруту №7.

Запас хода электробуса составляет 300 км, что хватает на полную рабочую смену. Машина хорошо подходит для регионов с переменчивым климатом, ее можно эксплуатировать при температуре от +40 до -40 градусов. Также аэробус рассчитан на маломобильных пассажиров, в салоне есть условия для зарядки смартфонов.

По словам вице-губернатора Полякова, в 2024 году в городе появится 38 таких машин. Так что в Петербурге происходит постепенное обновление состава общественного транспорта: местные власти выполняющее поручение президента.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-11-2016, 09:14
Испытания электробуса
13-12-2014, 09:51
Пункты зарядки электромобилей...
1-04-2023, 09:32
Открылись новые станции для электромобилей
19-10-2012, 08:03
В Петербурге прошла презентация нового 18-ти метрового автобуса
22-12-2022, 08:40
Заряжайте электрокары
17-06-2014, 09:54
В Петербурге прошла презентация новых моделей троллейбуса и автобуса

Происшествия на дорогах

0
212
28-02-2024, 20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
0
193
28-02-2024, 12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
0
169
28-02-2024, 12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
211
26-02-2024, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
Наверх