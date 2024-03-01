Испытывают новый электробус

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб проходят испытания нового электрического автобуса. Это электробус, который оснащен функцией ночной зарядки. Такая техника будет ездить по маршруту №7.

Запас хода электробуса составляет 300 км, что хватает на полную рабочую смену. Машина хорошо подходит для регионов с переменчивым климатом, ее можно эксплуатировать при температуре от +40 до -40 градусов. Также аэробус рассчитан на маломобильных пассажиров, в салоне есть условия для зарядки смартфонов.

По словам вице-губернатора Полякова, в 2024 году в городе появится 38 таких машин. Так что в Петербурге происходит постепенное обновление состава общественного транспорта: местные власти выполняющее поручение президента.