В Ленобласти на трассе «Нарва» ограничат пропускную способность

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области введут ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части в период с 12 по 18 ноября будет поэтапно перекрываться одна полоса движения на участке с 32 по 45 километр, в обоих направлениях. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производить в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы А-180 «Нарва», от Красного Села до деревни Кипень Кипенского сельского поселения Ломоносовского района. Работы будут производиться ежедневно, в дневное время суток, в период времени с 12:00 до 18:00. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.