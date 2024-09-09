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Питерец.ру » Общество » В Приозерском районе Ленобласти на трассе «Сортавала» с 10 по 30 сентября ограничат пропускную способность

В Приозерском районе Ленобласти на трассе «Сортавала» с 10 по 30 сентября ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 10 по 30 сентября будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса в обоих направлениях. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на двух участках федеральной трассы А-121 «Сортавала» проходящей в границах Приозерского района, с 57 по 64 и 67 по 69 километры, между деревней Крутая Гора Раздольевского сельского поселения и деревней Ягодное Петровского сельского поселения. Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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