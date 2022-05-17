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Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Питерец
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На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 6 июня по 21 июля  будет поэтапно перекрываться одна полоса движения на участке с 34 по 57 километр, в обоих направлениях. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы проходящей в границах Всеволожского и Приозерского районов, между посёлками Стеклянный и Сосново. Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах» - добавил Пузыревский.


Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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