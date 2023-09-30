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Питерец.ру » Общество » На трассе«Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти ограничат пропускную способность

На трассе«Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Алексей Морозов
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На федеральной трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей в период с 2 по 8 октября будет попеременно перекрываться одна полоса движения в обоих направлениях одновременно. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.    

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала», с 12 по 20 километр, между деревнями Скотное и Керро Всеволожского района Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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