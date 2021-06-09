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Питерец.ру » Общество » А билеты-то поддельные!

А билеты-то поддельные!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Россиян предупредили о продаже поддельных билетов

Мошенники всегда ищут новый способ заработать деньги за счет обмана доверчивых граждан. К сожалению, во многих случаях у них это получается. Сейчас поводом для аферы стал Евро-2020. В преддверии турнира появилось много сайтов, продающих поддельные билеты на матчи в Петербурге. Причем, по данным «Питерец.ру», таких веб-ресурсов оказалось более 100.

Нечестные дельцы предлагают билеты от имени официальных организаций. Они представляются сотрудниками УЕФА, представителями стадиона или специальной структуры, занимающейся распространением билетов. За такие билеты мошенники просят 15-400 тыс. руб., хотя настоящие стоят не более 16 тыс. руб.

Почему люди клюют на уловки этих мошенников? Ситуация усложняет тем, что билеты можно приобрести не только на официальном сайте УЕФА. Поскольку на этом ресурсе довольно сложная регистрация, болельщикам приходится обращаться на другие ресурсы. Но тут возникает сложность с определением, где мошенники, а где официальные организации.

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