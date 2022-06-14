Мошенники перестали охотиться за картами?

«Питерец.ру» напоминает, что в апреле резко выросло количество случаях мошенничества с банковскими картами граждан. Однако с того времени серьезной активности киберпреступников в этой сфере не наблюдается.

Эксперт Сергей Голованов предположил, что хакеров перестали интересовать российские карты. В зарубежных странах использовать такие карты не представляется возможным. Поэтому карточное мошенничество остается актуальным лишь в России. Но его уровень заметно снизился.

Мы считаем, что здесь сыграло на руку два фактора. Во-первых, сами граждане стали более бдительными, в результате злоумышленники не могут настолько же успешно использовать прежние схемы обмана. В-вторых, хакеры, видимо, ищут другие пути, из-за чего активности с картами стало меньше.