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Питерец.ру » Общество » Мошенники перестали охотиться за картами?

Мошенники перестали охотиться за картами?

0
96
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Мошенники снизили свою активность с банковскими картами россиян

«Питерец.ру» напоминает, что в апреле резко выросло количество случаях мошенничества с банковскими картами граждан. Однако с того времени серьезной активности киберпреступников в этой сфере не наблюдается.

Эксперт Сергей Голованов предположил, что хакеров перестали интересовать российские карты. В зарубежных странах использовать такие карты не представляется возможным. Поэтому карточное мошенничество остается актуальным лишь в России. Но его уровень заметно снизился.

Мы считаем, что здесь сыграло на руку два фактора. Во-первых, сами граждане стали более бдительными, в результате злоумышленники не могут настолько же успешно использовать прежние схемы обмана. В-вторых, хакеры, видимо, ищут другие пути, из-за чего активности с картами стало меньше.

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