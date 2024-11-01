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Питерец.ру » Общество » На период надвижки пролетного строения путепровода трамвайной линии полностью перекроют КАД

На период надвижки пролетного строения путепровода трамвайной линии полностью перекроют КАД

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На период надвижки пролетного строения путепровода трамвайной линии полностью перекроют КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 65 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет полностью перекрываться съезд № 7 и основной ход дороги. 

«В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью КАД, в период с 2 по 14 ноября планируется выполнить три этапа надвижки пролётного строения с полным закрытием движения на КАД. На первом этапе будет перекрыться съезд с Московского шоссе по направлению от станции метро «Звёздная» на внутреннее кольцо КАД, на втором этапе, перекрыться съезд с одновременным перекрытием внутреннего кольца КАД и на третьем этапе перекрыться съезд с одновременным перекрытием внутреннего и внешнего кольца КАД. Движение будет перекрываться двенадцать раз в течение одной ночи. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период надвижки пролетного строения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Время перекрытия: 00:00 – 00:10; 00:30 – 00:40; 01:10 – 01:20; 01:40 – 01:50; 02:30 – 02:40; 03:00 - 03:10; 03:30 – 03:40; 04:00 – 04:10, 04:30 - 04:40; 05:00 – 05:10; 05:30 – 05:40, 06:00 - 06:10.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Наименование объекта: Концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка» на территории Санкт-Петербурга. Этап 1. Строительство трамвайной линии. Участок от Балканской площади до Шушарской дороги. Трамвайное депо с подъездными путями.

Заказчик: ООО «БалтНедвижСервис».

Генеральный подрядчик: АО «АБЗ-Дорстрой».

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 10 минут. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения. Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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