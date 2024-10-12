На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 65километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет полностью перекрыт съезд № 7.

Дата полного перекрытия движения: 2 ноября 2024 года.

Время перекрытия: 00:00 – 00:10; 00:30 – 00:40; 01:10– 01:20; 01:40 – 01:50; 02:30 – 02:40; 03:00 - 03:10; 03:30 – 03:40; 04:00 – 04:10, 04:30 - 04:40; 05:00 – 05:10; 05:30 – 05:40, 06:00 - 06:10.

«В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью КАД, будет двенадцать раз в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по съезду с Московского шоссе по направлению от станции Петербургского метрополитена «Звёздная» на внутреннее кольцо КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период надвижки пролетного строения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Наименование объекта: Концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка» на территории Санкт-Петербурга. Этап 1. Строительство трамвайной линии. Участок от Балканской площади до Шушарской дороги. Трамвайное депо с подъездными путями.

​Заказчик: ООО «БалтНедвижСервис».

​Генеральный подрядчик: АО «АБЗ-Дорстрой».

​«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 10 минут. Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.