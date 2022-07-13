На развязке КАД и ЗСД полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 9 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) полностью перекроют съезд.

«В связи с проведением в Санкт-Петербурге открытого чемпионата по триатлону «Медный всадник» в период с 03:30 по 14:00 17 июля будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на ЗСД в сторону Богатырского проспекта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.