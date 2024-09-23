Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют на две недели

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 67-ом километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) полностью перекроют съезд на М-11.

«В связи с производством работ ремонту путепровода над основным ходом КАД в период 3 по 17 октября будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на скоростную автомобильную дорогу федерального значения Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках ремонта путепровода будут выполнены работы по корректировке положения опорных частей пролётного строения на опоре №1» - добавил Пузыревский.

Заказчик: ООО «Магистраль двух столиц».

Подрядчик: ООО «ПСА».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.