В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса») изменится схема движения автомобильного транспорта.

«В связи с производством работ по восстановлению мастичных деформационных швов в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля в период с 21 по 27 октября будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, а в период с 28 октября по 3 ноября по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме» - добавил Пузыревский.

Общая длина тоннеля по оси 560 м.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.