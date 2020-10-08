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Питерец.ру » Общество » В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса) изменится схема движения автомобильного транспорта.

«В связи с производством работ по ремонту деформационных швов  перекрытия и стен в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля 10 и 11 октября 2020 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Движение автомобильного транспорта по южному транспортному отсеку, по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область будет осуществляться штатном режиме, по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться два дня подряд в период с 10:00 до 20:00, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале, будет перекрываться одна половина проезжей части тоннеля, затем вторая. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч» - добавил Пузыревский.

Общая длина тоннеля по оси 560 м.

Генеральный подрядчик: ООО «Карст».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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