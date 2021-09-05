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Питерец.ру » Общество » В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта

В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса») изменится схема движения автомобильного транспорта.

«В связи с производством работ по восстановлению мастичных деформационных швов в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели и по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Даты перекрытия полос движения: с 8 по 14 сентября 2021 года.

Время перекрытия: 22:00 – 07:00.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с ограничением пропускной способности будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать полосы будут шесть ночей подряд» - добавил Пузыревский.

Общая длина тоннеля по оси 560 м.

Генеральный подрядчик: ООО «Карст».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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