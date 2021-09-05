В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса») изменится схема движения автомобильного транспорта.
Даты перекрытия полос движения: с 8 по 14 сентября 2021 года.
Время перекрытия: 22:00 – 07:00.
Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Общая длина тоннеля по оси 560 м.
Генеральный подрядчик: ООО «Карст».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.