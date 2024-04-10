ента новостей

15:10
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
12:24
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве путем интернет объявлений
12:03
В Янино задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
11:49
В Петербурге более 200 площадок заявили о готовности к «Диктанту Победы - 2024»
11:43
Найк Борзов даст сольный концерт на Roof Place
11:40
В Центробанке призвали ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством
11:28
На КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют две полосы
11:25
В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже
11:20
В Петербурге поймали мужчину повредившего автобус пустой бутылкой
11:15
В Петербурге троих детей вызволили из подвала дома на Московском шоссе
09:15
Почему снятся кошмары?
08:48
Петербурженка лишилась «Бентли»
02:39
«СКА-1946» – в финале Кубка Харламова: «Белые Медведи» из Челябинска укрощены в пяти матчах
02:18
Баскетбольный «Зенит» сумел выиграть в Краснодаре у «Локомотива-Кубани»: Трент Фрейзер набрал 21 очко
01:49
После минимальной победы над «Балтикой» «Зенит» сохранил отрыв в 1 очко от «Краснодара» в РПЛ
15:45
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы
13:45
Массовый сбой программного обеспечения ГИБДД
11:46
Депутаты хотят запретить вейпы
10:59
СПб вошел в тройку по самозанятости
10:33
В Выборге поймали лже-установщика оконных блоков
10:27
В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста
10:17
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
10:12
В Невском районе поймали водителя, который применил газовый баллончик в дорожном конфликте
10:01
В Колпино мужчина в ходе дорожного конфликта избил таксиста, порезал колеса и махал ножом
09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
09:49
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы
09:30
В Петербурге задержали любителя несовершеннолетних мальчиков
09:22
На Васильевском острове двухлетний малыш упал из окна квартиры
02:01
Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй
15:18
Премьера спектакля "Царь-рыба" в ТЮЗе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

0
22
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает о том, что в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса») изменится схема движения автомобильного транспорта.

«В связи с производством работ по ликвидации клейности в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели и по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы в Токсовском тоннеле будут производится одновременно в двух транспортных отсеках, в период с 20 по 28 апреля, в круглосуточном режиме» - добавил Пузыревский.

Общая длина тоннеля по оси 560 м.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-07-2022, 09:43
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения автомобильного транспорта
5-09-2021, 17:40
В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта
8-10-2020, 16:16
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
26-11-2020, 12:13
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
26-05-2021, 11:40
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
27-07-2018, 15:17
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

Происшествия на дорогах

0
133
Вчера, 10:27
В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста
0
128
Вчера, 10:17
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
0
140
Вчера, 09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
0
181
8-04-2024, 12:58
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»
Наверх