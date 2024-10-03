По каким причинам увольняются петербуржцы?

Увольнение, поиск новой работы, переход на другое место – все это периодически случается с людьми. Однако желание поменять работу не возникает на пустом месте. Этому предшествуют различные причины.

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты сервиса hh.ru провели исследование среди сотрудников Северной столицы. Оказалось, что 49% респондентов готовы перейти на другую работу из-за плохой атмосфере в коллективе. 45% желают устроиться в другое место по причине задержки зарплаты, столько же – недовольны отсутствием роста. 30% намерены перейти, если им предложат более высокую оплату труда.

Также есть люди, которые выбирают удобное расположение организации – таковых 21%. При этом социальный пакет важен лишь для 7% опрошенных сотрудников. Еще на перемены больше готовы молодые люди до 24 лет, нежели более старшее поколение.