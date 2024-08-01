Сколько денег нужно для нормальной жизни?

Популярная пословица гласит, что счастье не в деньгах. Однако без них нормальной жизни тоже не бывает. Поэтому люди хотят иметь высокий уровень дохода. Только вот запросы у всех разные.

«Питерец.ру» сообщает, что среди петербуржцев провели опрос, сколько денег нужно им для полноценной жизни. Больше половины респондентов назвали зарплату в 400 тыс. руб. 25% опрошенных граждан готовы поменять работу, если им предложат зарплату 240-320 тыс. руб. – этих денег вполне хватит для комфортного проживания.

В опросе также приняли участие предприниматели. 52% из них подчеркнули, что рады работать на себя. При этом 16% бизнесменов согласились вернуться к наемной работе при условии предложения хорошей должности.