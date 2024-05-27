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Питерец.ру » Общество » Коллективисты или индивидуалисты?

Коллективисты или индивидуалисты?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Переживают ли петербуржцы за успешный результат команды?

«Питерец» сообщает, что среди петербуржцев было проведено исследование, определяющее как они относятся к коллективному успеху. Оказалось, что 53% респондентов считают командный успех важным.

При этом 30% опрошенных отметили значимость личного успеха. Причем 38% индивидуалистов оказались молодыми людьми до 34 лет. Также была установлена взаимосвязь между возрастом и коллективизмом – чем старше человек, тем важнее для него становился общий успех.

Выявлено, что большей частью коллективистов оказались петербуржцы, зарабатывающие от 100 тыс. руб. Если же анализировать представителей профессий, то в основном за коллектив переживают медсестры и специалисты по управлению персоналом. Личный же успех более важен для айтишников, маркетологов и сотрудников, занимающихся закупками.

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