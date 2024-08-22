ента новостей

13:49
На Светлановской площади закрывается трамвайное движение
13:43
На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу
13:41
День государственного флага Российской Федерации
11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
11:08
На Рубинштейна произошла массовая драка
10:56
В центре Петербурга трое хулиганов напали на хозяина кафе в Казачьем переулке
10:51
На проспекте Луначарского мигрант ударил ножом гражданина соседнего государства
10:44
В Красносельском районе обнаружили подпольную наркоплантацию в квартире
10:42
В СПб активно приобретают подержанные иномарки
10:04
Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю
09:29
Переговоров с Украиной не будет?
08:57
Торговые центры ожидают роста продаж
23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
22:52
Перербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером в 5-м туре мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам, Андрей Есипенко победил и делит 2–4 места с Грищуком и Наером
20:31
Герценовский проект получил грант на проведение форума «Молодежь в мире туризма без границ»
20:29
Более 1,5 тысяч трудных подростков прошли программу адаптации, разработанную специалистами Герценовского университета
20:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
18:35
«Зенит» отдал вратаря Никиту Гойло в аренду махачкалинскому «Динамо», а Вильсон Изидор – на пути в английский «Сандерленд»
18:11
После 5-го тура женского Суперфинала чемпионата России по шахматам лидируют набравшие по 4 очка Лея Гарифуллина, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова снова проиграла
16:22
ТЮЗ им. А.А. Брянцева открыл новый 103-й театральный сезон в Москве
15:36
В Шушарах поймали метателя кирпичей с верхних этажей дома
15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
14:58
В Московском районе поймали подозреваемых в разбое
10:47
Побит рекорд в сегменте жилой недвижимости
10:13
«Ростелеком» подключился к «Серебряному возрасту»
09:27
Куда пойдут бюджетные средства?
08:50
В Ленобласти проверили таксистов
20:49
Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»
20:46
В Петербурге открыли серию граффити, рассказывающих о подвигах советского народа в годы войны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу

На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу

0
11
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На съезде с Таллинского шоссе на КАД на месяц перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») ограничат пропускную способность съезда № 1.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 10 сентября по 10 октября будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с Таллинским шоссе по направлению из Красного Села на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на съезде, который расположен на 80 километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Полного закрытия съезда не планируется» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-07-2022, 16:14
На КАД с Таллинским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
10-06-2022, 12:36
На КАД с Пулковским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
5-05-2022, 11:41
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд
28-06-2022, 10:48
На КАД с проспектом Обуховской Обороны на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
5-09-2020, 17:25
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов
30-04-2022, 23:13
На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

Происшествия на дорогах

0
53
Сегодня, 11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
0
88
Вчера, 23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
0
153
Вчера, 15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
0
114
Вчера, 15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
Наверх