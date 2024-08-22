На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») ограничат пропускную способность съезда № 1.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 10 сентября по 10 октября будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с Таллинским шоссе по направлению из Красного Села на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на съезде, который расположен на 80 километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Полного закрытия съезда не планируется» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.