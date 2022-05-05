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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд

На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 51 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») полностью перекроют съезд № 2 и ограничат пропускную способность съезда № 4.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части в период с 6 и 10 мая будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде 4, из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внешнее кольцо КАД. На данном съезде всего две полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дополнительно в ночь с 9 на 10 мая будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд № 2, из Санкт-Петербурга, с Мурманского шоссе на внешнее кольцо КАД. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в период времени с 22:00 – 7:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Устранять колейность будут только на съезде № 4.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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