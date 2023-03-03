В Петербург поступила новая партия вакцины от COVID-19

Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поставлена партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 32 000 комплектов доз. В ближайшее время она появится в поликлиниках.

В Санкт‑Петербурге вакцинировались 3 339 544 человека, в том числе 7 673 ребенка. Количество ревакцинированных пациентов составляет 893 649 человек.

Привиться от коронавируса в Санкт‑Петербурге можно в 161 пункте вакцинации медицинских организаций. Также работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 6 мобильных пунктах. Для вакцинации детей развернуто 87 пунктов.

«У жителей города есть возможность выбрать способ введения вакцины. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» применяется как инъекционно через укол в плечо, так и интраназально – введение через нос с помощью специальных насадок. Сертификат выдается как в первом, так и во втором случае. Сегодня интраназально привились уже 30 954 петербуржца», - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.