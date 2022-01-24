ента новостей

12:20
В Петербурге с погоней задержали автоугонщика
11:46
В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков
11:42
Презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина
11:29
Как теперь защищают животных?
11:04
Командующий ВМС Германии ушел в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине
10:49
Безбилетника нашли на колесе самолета в Амстердаме после 11-часового полета
10:45
Он попытался судиться
10:34
Знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет
10:18
В центре Петербурга с погоней задержали каршеринговый BMW
10:14
Пандемия скоро закончится
10:03
В центре Петербурга в жилом доме произошел пожар
12:29
В Петербурге росгвардейцы задержали разгуливавшего по городу мужчину с макетом автомата
09:39
Ипотека может подорожать
09:17
Президента начали активно критиковать
09:14
Не нужна нам такая форель
11:26
Турецкая форель «не доплыла» до получателя из Петербурга
11:22
В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова
11:20
Выставка работ художника и философа Анатолия Маслова
11:17
Австрия приняла самый строгий в Европе закон об обязательной вакцинации от Covid-19
11:12
Семья погибшего морского пехотинца подала в суд на Алека Болдуина на 25 миллионов долларов за клевету и другие обвинения
11:04
Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
11:00
Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе
10:46
В Ленобласти школьник погиб под колесами поезда
10:38
В Ленобласти эвакуировали более 20 человек из-за пожара в квартире
10:26
Энес Кантер Фридом готов посетить Китай, но только если он сможет увидеть «настоящий Китай»
10:20
США обвинили белорусских чиновников в изменении направления рейса с журналистом-диссидентом
10:15
В Петербурге ограбили водителя маршрутки
10:09
Зачем запрещать криптовалюту?
10:09
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в Гане
09:25
Президент переборщил с наградой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков

В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Препарат для профилактики коронавируса у детей от 12 до 18 лет поступил на склад предприятия «Ленфарм».

Препарат для профилактики коронавируса у детей от 12 до 18 лет поступил на склад предприятия «Ленфарм».

Первая партия насчитывает 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат.

Всего же региону необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести иммунопрофилактику от коронавируса у детей с 12 до 18 лет.

На сегодня в Ленинградскую область поставлено 1 414 191 комплект вакцин для взрослых. Привито всего в регионе 994 169 человек, в том числе 127 341 человек прошли повторную вакцинацию.

В медицинских учреждениях региона развернуто 1889 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, из них свободно – 537. На аппаратах ИВЛ находятся 30 пациентов.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть вакцинация Covid-19
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-07-2020, 12:25
Ленобласть сокращает стационары для пациентов с коронавирусной инфекцией
15-12-2021, 08:59
Вакцинация продолжается
11-12-2020, 23:12
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции
15-09-2020, 09:32
Вакцина поступила
31-03-2021, 14:35
Вакцинация граждан России, проживающих в Эстонии, началась в Ленобласти
19-03-2021, 15:32
В Петербург завезли новую партию "Спутника V"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
174
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
199
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
200
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
280
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх