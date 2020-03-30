Открытие городской горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом

25 марта в Санкт-Петербурге начал свою работу штаб волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома, или не имеющим возможности выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга совместно с региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики» и ОНФ.

Специалистами штаба осуществляется также обработка звонков, поступающих на горячую линию справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом. Горячая линия запущенна в рамках работы штаба волонтеров.

Жители Санкт-Петербурга могут позвонить по номеру городской горячей линии, которая направлена на помощь и координацию пожилых людей, потребителей и представителей бизнеса, а также молодежи. Меню горячей линии разделено на тематические блоки. После выбора нужного раздела, жителю Санкт-Петербурга предоставляется возможность получить психологическую помощь; информацию по наличию лекарств в аптеках; получить информацию о порядке признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, оказания социального обслуживания и срочных социальных услуг; получить информацию по работе почтовых отделений Санкт-Петербурга, обеспечивающих доставку пенсии на дом, возможности приема коммунальных платежей на дому, доставки на дом продуктов питания и товаров первой необходимости по предзаказу от Почты России; получить информацию по предоставлению услуг по бесплатной доставке товаров для пенсионеров от торговых сетей; оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи; получить информацию по вопросу санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; получить информацию по симптомам и профилактике заболевания, по оформлению дистанционных больничных, предоставлению актуальных данных по заболевшим, оставить жалобу на отсутствие масок и другую информацию.

Петербургские Волонтеры Победы прозванивают участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. Ветераны в силу разных причин могли не знать о телефоне горячей линии и Волонтеры Победы решили связаться с каждым самостоятельно и узнать, какие лекарства, продукты и вещи первой необходимости им нужны. А затем доставить до двери. Волонтеры Победы экипированы необходимыми защитными средствами и соблюдают правила безопасности, не подвергая опасности старшее поколение.

Телефон круглосуточной городской горячей линии: 8-812-245-32-20.