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Питерец.ру » Общество » В центре внимания – «серебряный возраст»

В центре внимания – «серебряный возраст»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Власти Петербурга решили уделить внимание людям «серебряного возраста»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице уделят особое внимание качеству жизни людей «серебряного возраста». Причем данное направление станет приоритетным. Об этом заявил глава города Александр Беглов.

Тема заботы о представителях «серебряного возраста» прозвучала на прошедшем форуме БРИКС. Петербургский градоначальник даже представил специальный проект, направленный на реализацию данной задачи.

Это комплексная программа, подразумевающая установку стандартов жизни «серебряного» поколения. В каждом районе СПб появятся специальные центры, также будет построено 4 общегородских центра.

В обществе существуют различные точки зрения относительно границ «серебряного возраста». В частности, называют варианты 55 или 60 лет. Однако главным критерием здесь становится приближение к пенсионному возрасту.

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