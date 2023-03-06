Первых пациентов приняло после капремонта отделение экстренной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн

Сегодня, 6 марта, после капитального ремонта начало работу отделение экстренной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн. Ремонт в здании 1974 года постройки, где принимают экстренных пациентов, проведен в короткие сроки – менее чем за 11 месяцев. После этого площадь отделения увеличилась почти на 40 процентов. Параллельно отремонтированы помещения 1947 года постройки для приёма плановых больных.

Через приёмное отделение ежедневно проходит от 80 до 120 пациентов. Теперь потоки пациентов разделены, и в обоих случаях созданы комфортные условия как для медиков, так и для больных.

Накануне готовность приёмного отделения проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сообщил, что петербургский Госпиталь для ветеранов войн примет на лечение и реабилитацию участников специальной военной операции.

«Президент дал поручение регионам организовать оказание медицинской помощи и реабилитацию для участников специальной военной операции. Госпиталь для ветеранов войн имеет большой практический опыт и высококвалифицированных специалистов. Этот стационар первым начал готовить инфраструктуру для оказания помощи воинам, получившим ранения в ходе СВО», – подчеркнул глава города.

Начальник госпиталя Максим Кабанов, являющийся региональным координатором партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», отметил, что лечебное учреждение самым активным образом участвует в реализации партпроекта, оказывая помощь льготным категориям пациентов и людям серебряного возраста.

«Союз госпиталей для ветеранов войн в настоящее время включает 65 госпиталей. Это те центры, где оказывается полноценная специализированная, высокотехнологичная, реабилитационная медицинская помощь для наших пациентов серебряного возраста. Нашему старшему пациенту 106 лет, который прошел лечение в госпитале ветеранов войн и выписан был из реабилитационного центра госпиталя с возможностью ходить с тростью», – сказал он.

В обновленном отделении экстренной медпомощи оборудовано восемь смотровых, установлено современное техническое оснащение - УЗИ, рентген, компьютерный томограф. Все смотровые оборудованы «автоматическим рабочим местом врача». Установлена система пневмопочты для отправки анализов в лабораторию. Также подключена медицинская информационная система. Благодаря этому регистраторы могут получать необходимую информацию о пациенте только по его паспорту или Единой карте петербуржца.

В Госпитале для ветеранов войн лечатся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие узники концлагерей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, воины-интернационалисты, участники боевых действий. Это один из крупнейших стационаров Петербурга.